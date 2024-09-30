【モデルプレス＝2024/09/30】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルのPyunA.（ぴょな）が29日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露した。【写真】「小悪魔ageha」美人モデル、大胆イメチェン姿◆PyunA.、エクステ卒業で雰囲気ガラリ「最近ぴょなさんはデジカメにハマってますのでデジカメで撮ったぴょなさん」とつづったPyunA.。続けて「髪ついにエクステ卒業して地毛ボブになりました髪色も黒卒業して久しぶりに少