【プレイステーション 5 Pro】 11月7日 発売予定 価格：119,980円 ゲオは、公式通販サイト「ゲオオンラインストア」にてプレイステーション 5 Pro（PS5 Pro）の予約受付を本日9月30日より開始した。11月7日発売予定で、価格は119,980円。 「ゲオオンラインストア」では一人1点までの先着販売を実施。発売日となる11月7日午前中に到着予定で、