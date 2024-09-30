29日午後、SHINeeのテミンがソロワールドツアー「2024 TAEMIN WORLD TOUR Ephemeral Gaze」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じてタイ・バンコクから帰国した。・【PHOTO】SHINee テミン＆Stray Kids スンミンら、70周年迎える「TASAKI」のイベントに登場（動画あり）・SHINee テミン、ソロデビュー10周年を迎えてさらなる飛躍へ「夢が叶ってワクワクしている」