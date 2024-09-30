飲酒状態で電動スクーターを運転していた容疑で略式起訴されたボーイズグループＢＴＳ（防弾少年団）のメンバー、ＳＵＧＡ（シュガ、本名ミン・ユンギ）さん（３１）に１５００万ウォン（約１６４万円）の罰金刑が下された。３０日、韓国法曹界によると、ソウル西部地方法院（地裁に相当）略式７単独イ・ユソプ判事は、道路交通法上飲酒運転容疑で略式起訴されたＳＵＧＡさんに２７日、罰金１５００万ウォンの略式命令を下した。こ