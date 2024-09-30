〈妻は「見ているだけで気が狂いそうだった」石原裕次郎は“がん発覚”で痛みに苦しみ…ただ一人告知を考えた“ある人物”〉から続く石原慎太郎は、裕次郎と2歳違いの兄弟である。かたや、芥川賞作家から政治家に上り詰めた慎太郎。かたや、昭和を代表する俳優となった裕次郎。【画像】大手術から生還後にワイン色のガウン姿で…慶応病院の屋上に現れた入院中の石原裕次郎「のぼせて言うわけじゃないけれど、まさに日本が転換期