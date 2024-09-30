9月25日、日本維新の会・藤田文武幹事長は、次期衆院選で京都4区からの立候補を予定していた新人の松井春樹氏（26）の立候補辞退を正式に発表した。【画像】「ライバル事務所に偽名で出入り」「前代未聞の事件」東大→弁護士26歳エリート議員、“スパイ疑惑の男”の姿地元記者が解説する。「松井事務所の事務局長だったK氏が、その素性を隠して、同じ選挙区の北神圭朗衆院議員（57）の事務所に潜り込んでいたのです。潜入は昨