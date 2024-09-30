日本の南で、2つの台風が北上中です。今後、日本列島に影響するおそれがあり警戒が必要です。台風17号は小笠原近海にあって、今後は比較的早い速度で北上し、10月1日朝、八丈島に近づいたあと、関東や東北地方の東海上を北上する見込みです。小笠原諸島では30日、最大瞬間風速30メートル、波の高さは5メートルの予想となっていて、10月1日は関東沿岸でも高波に注意が必要です。一方、台湾の南には大型で非常に強い台風18号があって