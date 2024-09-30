「頂き女子りりちゃん」を名乗って恋愛詐欺のマニュアルを販売し、男性から現金を詐取したとして詐欺罪などに問われた女の控訴審で、名古屋高裁は30日、懲役を9年とした一審名古屋地裁判決を破棄し、懲役8年6月を言い渡した。罰金800万円は維持した。