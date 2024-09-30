富士フイルム子会社が大分市に建設予定の半導体工場新棟のイメージ富士フイルムは30日、静岡県と大分県にある子会社の半導体工場を増強し、先端半導体材料の開発を行うと発表した。回路線幅が2ナノメートル（ナノは10億分の1）相当以下の半導体に対応できるようにする。人工知能（AI）の普及などにより半導体の需要拡大や高性能化が見込まれる中、材料分野での技術力を強化する。総投資額は約200億円。2025年秋に静岡県吉田町