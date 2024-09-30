大谷がリーグ8冠。充実のレギュラーシーズンを終えた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月29日（日本時間30日）、敵地でのロッキーズ戦で「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1盗塁の成績で、レギュラーシーズン最終戦を終えた。チームは2‐1で勝利している。【動画】シーズン最終戦で「54‐59」達成！大谷翔平が59盗塁を決めたシーン逆転での首位打者がかかった一戦で、大谷は第3打席までノーヒットだった。しかし