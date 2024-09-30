１１月の米大統領選で、ラテン系の登録有権者からの支持では、民主党候補のハリス副大統領（画像）が共和党候補のトランプ前大統領を上回っていることがわかった/Jeff Swensen/Getty Images（ＣＮＮ）１１月の米大統領選で、ラテン系の登録有権者からの支持では、民主党候補のハリス副大統領が共和党候補のトランプ前大統領を上回っていることがわかった。ＮＢＣニュースとテレムンド、ＣＮＢＣが実施した世論調査で明らかになった