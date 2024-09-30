【米国マサチューセッツ州ボストン２９日（日本時間３０日）発】レッドソックスは本拠地レイズ戦で３―１と勝利。今季最終戦を白星で飾り、８１勝８１敗の勝率５割でシーズンを終えた。２試合連続の欠場となった吉田正尚外野手（３１）は通算１０６試合出場のメジャー２年目を打率２割８分、出塁率３割４分９厘、１０本塁打、５６打点の成績で終了した。吉田は「正直、自分がオフから期待していた終わり方ではない。全体的な数字