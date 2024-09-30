秋の宮城のソウルフード・はらこ飯が、ついに歌になった。つくったのは、発祥の地とされる亘理町で地域おこし協力隊員として活動するミュージシャン2人。「はらこめしの日」10月8日に、各種音楽配信サイトでリリースされる。RIKIYAさん=2024年9月3日、仙台市、石橋英昭撮影曲は「笑顔のはらこめし」。仙台市出身のシンガー・ソングライター畠山有希さん（28）が作詞して歌い、畠山さんと愛知県出身の音楽プロデューサーRIKIYA