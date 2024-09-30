【モデルプレス＝2024/09/30】柔道日本代表の阿部一二三選手と阿部詩選手が、29日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜よる10時〜）に出演。パリオリンピックを振り返った。【写真】パリ五輪・阿部詩選手、号泣の瞬間◆阿部一二三選手、阿部詩選手敗退に衝撃パリオリンピック柔道女子52キロ級で2回戦敗退という結果になってしまった詩選手。その時のことを尋ねられた一二三選手は「10秒くらい時間止まったんじゃないです