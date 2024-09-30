記事作成時点では未発表のM4搭載MacBook Proのパッケージ画像がリークされました。このリーク情報によると、M4搭載MacBook Proには16GBのメモリ(RAM)と512GBのストレージが搭載され、CPUが10コア、GPUが10コア、さらにThunderbolt 4ポートが3基搭載されるそうです。Alleged M4 MacBook Pro packaging leak highlights a few new upgrades - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/09/29/m4-macbook-pro-leak/Apple関連のリーク情報を取