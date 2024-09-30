インフルエンサーの阿部なつきが27日（金）、ボンキュッボンな美スタイルが際立つ私服姿を公開した。【別カット2点】ブルーのトップス×黒スカート姿が美しい阿部なつきの美術館コーデ170万超えのInstagramフォロワーを誇り、“令和の峰不二子”とも称されるインフルエンサーの阿部なつき。2022年には初の写真集『i am natsuki』（KADOKAWA）を発売した。阿部は27日、「国立新美術館で行われている『田名網敬一 記憶の冒険』に行っ