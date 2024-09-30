北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党副部長は29日に発表した談話で、ウクライナを支援する米欧は核超大国であるロシアを刺激すれば「大災難」を招くと主張。また、北朝鮮をロシアの「共犯者」と呼んだゼレンスキー大統領の発言は「無謀な政治的挑発」だと反発した。朝鮮中央通信が伝えた。談話は、米国がウクライナへの80億ドルの追加軍事支援を発表したのは「途方もないミスであり、愚かな行為」だと指摘。「ウクライナが