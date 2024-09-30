27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説「虎に翼」の平均世帯視聴率（速報値）は、関東地区で16・8%（個人9・4%）だった。ビデオリサーチが30日、発表した。前作「ブギウギ」の15・9%（個人9・0%）を上回った。【写真】「虎に翼」の主人公・佐田寅子を演じる伊藤沙莉舞台の一つとなった新潟地区の平均世帯視聴率は、19・7%（個人11・3%）。このほか、平均世帯視聴率は、関西地区で14・8%（個人7・9%）、名古屋地区で16・5%（個