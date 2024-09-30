30日午前、aespaが「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK：PARALLEL LINE」のタイ公演を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国へ到着した。・【PHOTO】aespa、ライブツアーのためタイへ出国…個性豊かなコーデで登場（動画あり）・aespa、2度目のワールドツアーの追加公演が決定…最大規模となる計29地域で開催