抜群のパフォーマンスでグローバルK-POPファンを魅了している8人組ボーイズグループDKBが、本日英語バージョンの新曲を発売する。DKBは本日（30日）正午、音楽配信サイトを通じてデジタルシングル「Hello, Goodbye（Rollercoaster）」を発売する。「Hello, Goodbye（Rollercoaster）」は、DKBが2021年10月に発売した1st Single「Rollercoaster」のタイトル曲「Rollercoaster（왜만나）」の英語バージョンで、ミ