櫻坂46の10枚目シングル「I want tomorrow to come」（10月23日発売）のジャケットアートワークが発表された。【画像】声紋をもとに羽を生成…10thシングルジャケ写5種一覧今作は初回仕様限定盤TYPE-A〜D（いずれもCD＋Blu-ray）、通常盤（CD）の5形態。今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手掛けるのは、クドウナオヤ氏、柴谷麻以氏、辻岡翔氏、クリエイティブテクノロジスト・九鬼慧太氏。6thシング