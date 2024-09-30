プライバシー保護に取り組むNGO組織「noyb」は9月25日(現地時間)、「Firefox tracks you with “privacy preserving” feature」において、MozillaがWebブラウザ「Firefox」のプライバシー保護属性(PPA: Privacy Preserving Attribution)をひそかに有効化したとして、オーストリア共和国のデータ保護機関(DSB: Datenschutzbehörde)に苦情を申し立てたと発表した。Firefoxのプライバシー保護属性はその名称とは裏腹に、ユーザ