USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.167.4011.657.99 1MO12.296.1811.277.05 3MO11.816.5110.687.43 6MO10.736.2610.047.30 9MO10.316.239.797.39 1YR10.076.319.667.44 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.2811.308.78 1MO11.779.627.19 3MO11.40