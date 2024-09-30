ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2024年11月21日発売予定の『PlayStation 5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット』の予約の応募受付を9月30日より開始した。 参考：【写真】TGS2024でお披露目された“初代プレステ”彷彿の特別セット 初代PlayStationの発売から30周年という節目を記念して販売される数量限定商品で、限定仕様のPlayStation 5 Proや複数の