30日午前、ZEROBASEONEが「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR in SINGAPORE」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じてシンガポールから帰国した。・ZEROBASEONE、日本で初のアニメタイアップ！「ポケットモンスター」オープニングテーマに決定・【PHOTO】ZEROBASEONE、海外ツアーのためシンガポールへ出国（動画あり）
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