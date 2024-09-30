30日午前、ZEROBASEONEが「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR in SINGAPORE」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じてシンガポールから帰国した。・ZEROBASEONE、日本で初のアニメタイアップ！「ポケットモンスター」オープニングテーマに決定・【PHOTO】ZEROBASEONE、海外ツアーのためシンガポールへ出国（動画あり）