30日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝142円45銭前後と、前週末午後5時時点に比べ74銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝158円97銭前後と35銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース