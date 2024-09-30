10月4日から公開される映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』が、期間中いつでも1,100円(高校生以下は900円)で鑑賞できるauスマートパスプレミアム会員限定キャンペーンの対象作品になった。映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(C)2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.映画の舞台となるのは、連邦政府から19もの州が離脱したアメリカ。テキサスとカリフォルニアの同盟からなる“西部