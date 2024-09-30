【PS5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット】 11月21日 発売予定 価格：168,980円 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション30周年を記念した「PS5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」の抽選受付を本日9月30日より開始した。11月21日発売予