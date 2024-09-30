新朝ドラ「おむすび」で橋本環奈が方言披露 朝ドラ受けで博多大吉が絶賛ナリナリドットコム

新朝ドラ「おむすび」で橋本環奈が方言披露 朝ドラ受けで博多大吉が絶賛

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 「おむすび」の橋本環奈が福岡出身だと、博多大吉が30日の番組で語った
  • 橋本環奈さんのね、方言が自然すぎて」とコメント
  • 博多華丸・大吉コンビゆかりの地でもあることから「ナチュラル」と同意した
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  10. 10. 実家50万で売ります 富豪即買い
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