女優・吉高由里子が主演で平安時代を生きた紫式部を演じるＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・午後８時）の第３７話が２９日に放送され、世帯平均視聴率が１０・７％となったことが３０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１２・７％でスタート。今回は前回１０・５％から０・２ポイントアップ。個人視聴率は６・１％だった。１９９６年「ふたりっ子」（ＮＨＫ連続テレビ小説）、２０１０年「セカ