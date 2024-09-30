亡くなった父が残した8000万円もの借金を返済、自律神経失調症の闘病、3度の離婚経験…波乱万丈な人生を送りながらも、一代でコラーゲンゼリー14年連続売上日本一の企業を築き上げた、株式会社愛しとーとの岩本初恵CEO。彼女がTikTokで発信する悩み相談への回答が話題になっています。「何もしない息子の嫁に腹が立つ」（154.2万再生）、「上司を好きになれない」（89.7万再生）など様々な立場から悩みが寄せられますが、「私が