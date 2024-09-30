【TVアニメ「ぐらんぶる」Season 2】 9月29日 発表 TVアニメ「ぐらんぶる」のSeason 2制作決定が9月29日に発表された。 本作は原作・井上堅二氏、作画・吉岡公威氏による全裸系青春ダイビングコメディー漫画をもとにアニメ化したもの。Season 1は2018年7月に放送され、約6年を経てSeason 2の制作が発表された。 ＼俺たちの夏は終わらない！／ &#10