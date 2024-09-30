神戸空港と韓国・仁川国際空港を結ぶ国際チャーター便が、2025年春から就航する。神戸市と大韓航空が2024年9月に発表した。神戸空港での一般旅客向け国際線は初。大阪・関西万博（2025年4月13日〜10月13日 184日間）開幕を見据え、大韓航空は定員182席の航空機を1日に2往復運航する。神戸空港では税関機能などを備えた新しいターミナルビルの供用開始に向けて就航準備を進める。神戸空港は、経営不振だった関西空港の活