北京の碧雲寺、修繕終え一般公開を再開修繕工事を終えた碧雲寺の大雄宝殿。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月30日】中国北京市の香山公園にある碧雲寺が修繕工事を終え、26日に一般開放を再開した。2023年11月に一時閉鎖され、羅漢堂や菩薩殿など七つの文化財建築物を修繕。工事面積は2837平方メートルに及び、寺の建築物の約3分の1を占めた。碧雲寺は香山公園の北側に位置する聚宝山山中の平地にあり、面積は4万平方メー