飲酒運転をしたとして略式起訴された韓国の人気グループBTSのSUGAさんに対し、罰金刑が下されていたことがわかりました。SUGAさんは韓国・ソウルで電動キックスケーターを飲酒運転した疑いがもたれ、今月、道路交通法違反の罪で略式起訴されていました。韓国メディアによりますと、ソウル西部地方裁判所は27日、SUGAさんに対し、罰金1500万ウォン、日本円で160万円余りの略式命令を下したということです。違反内容が比較的軽微なこ