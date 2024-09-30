国民体育大会から名称を変更した国民スポーツ大会は、開会式を前に佐賀県で会期前競技が行われています。クレー射撃は29日に最終日を迎え、成年・スキート団体に出場した星野晴都チェイス選手と、板粼健人選手が4位入賞を果たしました。クレー射撃の入賞は、1999年の熊本国体以来です。また、ライフル射撃ではビーム・ライフル少年ミックス競技（BRMixJ）で久居高校3年生の松本晃佑選手と、小宮明里選手が6位入賞です。この