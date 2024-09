9月29日(日)、SPYAIRが東京・日比谷野外大音楽堂にて単独野外ライブ『Just Like This 2024』を開催した。 “JUST LIKE THIS”とは、彼らの真骨頂ともいえる野外単独ライブだけに冠されるタイトルで、結成してからメジャーデビューするまで、ストリートライブにこだわりキャリアを積んできた彼らが、デビュー後初の単独野外ライブを開催した場所が日比谷野外大音楽堂だ。この4年後に富士急ハイランド・