アメリカ・カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事が2024年9月28日に、人々の脳のデータを保護してテクノロジー企業による悪用を防ぐことを目的とした新たな法律「SB-1223」に署名しました。Bill Text - SB-1223 Consumer privacy: sensitive personal information: neural data.https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240SB1223Proposed California Law to Protect Neurorights? | Se