【プレイステーション 5 Pro】 11月7日 発売予定 価格：119,980円 ビックカメラは、ECサイト「ビックカメラ.com」にて「PS5 Pro」および「PS5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット」の抽選販売受付を本日9月30日10時より10月6日20時59分まで実施している。 「ビックカメラ.com」での抽選販