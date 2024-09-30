JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center)は9月26日、「侵入型ランサムウェア攻撃発生時に残るWindowsイベントログの調査 - JPCERT/CC Eyes｜JPCERTコーディネーションセンター公式ブログ」において、ランサムウェア被害に遭遇した際に記録されるWindowsイベントの特徴的なログについて解説した。被害発生時の初動対応において、Windowsイベントを調査することで