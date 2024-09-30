【プレイステーション 5 Pro】 11月7日 発売予定 価格：119,980円 Amazonは9月30日、プレイステーション 5 Pro（PS5 Pro）の商品ページを公開した Amazonでは商品ページが公開されたが、本稿執筆時点ではまだ予約受付は開始されていない。なお、ページ内にて招待販売についての説明を確認できる。 □Amazon「プレイス