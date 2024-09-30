ママ友付き合いをする中で、図々しいママと関わるはめになった、なんて人もいることでしょう。子供のことを考えると冷たくあしらうこともできず、本当に困りますよね……。今回はそんな図々しすぎるママ友に悩まされた話を紹介します。ママ友に断ることはできたけど…▽ このママ友、なかなか手強そうですよね……。（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2023年9月）※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の