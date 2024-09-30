ホルシュタイン・キールのFW町野修斗が29日のフランクフルト戦で2ゴールを決めた。今季のブンデスリーガで5戦4発と得点を重ねている。町野は0-1で迎えた前半29分、MFルイス・ホルトビーが獲得したPKでキッカーを担当。ゴール右に流し込んで同点ゴールを決めた。チームは後半の立ち上がりに失点したが、後半5分に町野が再びゴールネットを揺らした。左からのCKがペナルティエリア内中央にこぼれると、DFティモ・ベッカーが拾