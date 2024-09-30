ＦＦＲＩセキュリティやアズジェント、サイバーセキュリティクラウドなどサイバー防衛関連株に安いものが目立つ。注目された２７日の自民党総裁選では決選投票で石破茂氏が高市早苗氏を破り、新総裁に選出された。１回目投票をトップで通過していた高市氏は逆転負けを喫す格好となった。株式市場ではサイバー防衛の対策強化を掲げる高市氏の勝利を見込み、これまで同関連株に思惑買いの動きが出ていただけに、