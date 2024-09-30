政治ジャーナリストの田崎史郎氏が３０日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。茂木敏充氏が石破茂自民党新総裁から「まったく無視されている」と持論を述べた。石破氏は新首相に決まったあとの組閣に着々と取り組んでいることが伝えられているが、注目されるのが、総裁選を戦ったライバル達の処遇だ。田崎氏は「きのう（２９日）夜１０時過ぎに茂木さんに聞きましたけど、茂木さんのところには何の連絡もない