日本女子オープン最終日女子ゴルフの国内メジャー大会、日本女子オープン最終日が29日に茨城・大利根CC西C（6845ヤード、パー72）で開催された。首位で出た竹田麗央（ヤマエグループHD）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算10アンダーで優勝。岩井明愛（Honda）や山下美夢有（加賀電子）を振り切って、今季7勝目を飾った。総合力で激戦を制した。最終18番パー4。短いウイニングパットを決めると、竹田は右手でキャップのつ