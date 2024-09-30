女優の伊藤沙莉が主演するＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜・前８時）の本編最終回が２７日に放送され、世帯視聴率が１８・７％だったことが３０日、ビデオリサーチ社の調べで分かった。個人視聴率は１０・６％（数字は関東地区）初回から最終回までの世帯の期間平均視聴率は１６・８％。２３年後期「ブギウギ」の１５・９％、２３年前期「らんまん」の１６・６％、２２年後期「舞い上がれ！」の１５・６％、２２年前