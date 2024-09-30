タイガースの左腕Ｔ・スクバル（２７）が、ア・リーグの投手３冠を達成した。ア・リーグの全日程が２９日（日本時間３０日）に終了。１８勝（４敗）、防御率２・３９、２２８奪三振ともリーグトップだった。タイガース投手の３冠はＨ・ニューハウザー（１９４５年）、Ｊ・バーランダー（２０１１年）についで球団史上３人目。タ軍はスクバルの活躍もあり後半戦で猛烈な追い込みを見せ、１０年ぶりのプレーオフにワイルドカー