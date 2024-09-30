IVEのウォニョンが30日午前、ブランド「MIU MIU」のファッションショーに出席するため、仁川（インチョン）国際空港を通じてフランス・パリに出発した。・【PHOTO】IVE ウォニョン、アパレルブランド「ROLAROLA」のイベントに出席（動画あり）・IVE ウォニョンからaespaのKARINAまで、トレンドはキラキラの“鼻”！？韓国アイドルの最新メイクに注目