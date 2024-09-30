ルフトハンザグループは、フェリペ・ボニファッティ氏をアジア太平洋・東部ジョイントベンチャー担当副社長に任命した。シンガポールを拠点に、共同事業の販売を含む、アジア太平洋地域の商業活動を指揮する。11月1日に着任する。ボニファッティ氏はアルゼンチン・マルデルプラタ生まれで、アルゼンチンとスペインの二重国籍。マルデルプラタのドイツ語学校を卒業し、国立大学で法学の学士号、ベルグラノ大学で国際関係学の修士号